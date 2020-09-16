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Украина

Возле поселка Новотошковское на Донбассе погиб боец ООС

9:08 16 сентября 2020
военный

В районе операции Объединенных сил на Донбассе, несмотря на заявленное перемирие, утром 16 сентября погиб украинский военнослужащий. Случилось это в районе Новотошковского Луганской области. В штабе полагают, что причиной стало «неосторожное обращение с гранатой».

В командовании операции Объединенных сил уточнили, что направили на место происшествия руководство бригады и рабочую группу военной службы правопорядка.

Что касается нарушений перемирия оккупантами, то в районе Екатериновки вражеские подразделения стреляли из подствольного гранатомета. С начала суток это пока единственное зафиксированное нарушение режима тишины.

Напомним, 15 сентября на фронте в районе населенного пункта Шумы подорвались на растяжке двое военнослужащих. Сработала граната типа РГД-5. Раненые доставлены в госпиталь. Еще один боец получил ранения средней степени тяжести, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве возле Водяного.

Фото архив mil.gov.ua

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