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Украина

Замгенконсула США в Украине рассказала о пытках ее мужа в Беларуси

13:53 16 сентября 2020
Виталий Шкляров

Еще до президентских выборов в Беларуси и последовавших за ними массовых акций протестов, на белорусской территории был задержан супруг замгенконсула США в Украине Хизер Шкляровой — Виталий Шкляров, которого власти подвергали сильнейшему психологическому давлению.

Как передает «Голос Америки», дипломат назвала причиной задержания мужа его статьи с критикой в адрес Александра Лукашенко и потребовала от властей Беларуси освободить Шклярова.

«Виталий подвергался сильнейшему психологическому давлению и был лишен основных физических свобод в ходе попыток заставить его оговорить себя, как он охарактеризовал их в общении со своим адвокатом», — цитирует издание слова Хизер Шкляровой.

Она также отметила, что у ее мужа наблюдались симптомы, сходные с симптоматикой COVID-19 — высокая температура и озноб.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат Шклярова Антон Гашинский заявлял, что Виталию Шклярову отказали не только в проведении теста на COVID-19 и флюорографии, но и в обследовании в целом.

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