28.01 / 28.21 32.98 / 33.42
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

ВСУ понесли потери из-за коронавируса

11:31 16 сентября 2020
Больной

Вторые сутки подряд в Вооруженных Силах Украины фиксируются смертельные случаи из-за COVID-19 — умер восьмой заболевший.

Как сообщают в командовании Медицинскими силами ВСУ, болезнь стала смертельной для военнослужащего, который попал в Ивано-Франковскую городскую больницу еще 19 августа.

«Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента ухудшалось. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой», — отметили в командовании и добавили, что у военнослужащего были сопутствующие хронические заболевания.

Во вторник, 15 сентября, состояние больного резко ухудшилось, усилия реанимационной бригады, начавшей интенсивную терапию, к сожалению, успехом не увенчались.

По состоянию на утро среды, 16 сентября, в ВСУ зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19 — количество заболевших увеличилось до 630-ти.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 16 сентября в Украине подтверждены 162 660 случаев заболевания COVID-19, из них 3340 летальных, 72 324 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2 958 новых случаев заражения.

Иллюстративное фото со странички Медицинский сил ВСУ в соцсетях.

269

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Костромичева

«Мы с сыном оказались без жилья и горячей еды»: Алла Костромичева о жизни во время карантина

Олег Винник

Олег Винник огорчил фанатов «важным сообщением»

хасиды

У Авакова раскрыли обман Беларуси в отношении хасидов

Медсестра

Пьяные россиянки швырнули тапку в лицо медсестре турецкого отеля после просьбы надеть маски (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер