ВСУ понесли потери из-за коронавируса

Вторые сутки подряд в Вооруженных Силах Украины фиксируются смертельные случаи из-за COVID-19 — умер восьмой заболевший.

Как сообщают в командовании Медицинскими силами ВСУ, болезнь стала смертельной для военнослужащего, который попал в Ивано-Франковскую городскую больницу еще 19 августа.

«Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента ухудшалось. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой», — отметили в командовании и добавили, что у военнослужащего были сопутствующие хронические заболевания.

Во вторник, 15 сентября, состояние больного резко ухудшилось, усилия реанимационной бригады, начавшей интенсивную терапию, к сожалению, успехом не увенчались.

По состоянию на утро среды, 16 сентября, в ВСУ зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19 — количество заболевших увеличилось до 630-ти.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 16 сентября в Украине подтверждены 162 660 случаев заболевания COVID-19, из них 3340 летальных, 72 324 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2 958 новых случаев заражения.

Иллюстративное фото со странички Медицинский сил ВСУ в соцсетях.

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