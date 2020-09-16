ГБР обвинило Януковича в потере Крыма

Государственное бюро расследований завершило следствие по большому «крымскому делу» — об аннексии полуострова Россией и о факторах, этому поспособствовавших. В государственной измене обвиняются четверо бывших высокопоставленных лиц Украины, в том числе экс-президент Виктор Янукович.

Кроме бывшего главы государства, обвиняемыми в суде станут Владимир Замана (начальник Генштаба ВСУ до 19.02.2014), Дмитрий Саламатин (министр обороны в 2012-м, а до этого глава «Укроборонпрома»), Павел Лебедев (министр обороны до 27.02.2014).

Собранные материалы будут переданы в суд. ГБР считает, что бывший начальник Генштаба в соучастии с экс-президентом и двумя бывшими министрами обороны с 2012 по 2014 годы подорвали обороноспособность Украины и ослабили суверенитет.

«Преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года», — говорится в заключении ГБР.

Следствие установило, что вместо наращивания армии в 2012—2013 годах, ее наоборот, сократили на треть, до 162 тыс. военнослужащих. В 2013 году были наполовину сокращены военкоматы, перестал проводиться учет военной техники. В самом Крыму были уничтожены системы противовоздушной обороны. Была сокращена одна из двух бригад с зенитно-ракетными комплексами на вооружении.

Финалом стали проигнорированные сообщения разведки в конце 2013 — начале 2014 годов о подготовке Россией наступательной операции. «Указанные действия привели к вторжению РФ на территорию АР Крым, последующей оккупации, нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в заключении следователей.

Напомним, Янукович, Лебедев, Замана и Саламатин покинули Украину в 2014 году. Они объявлены в розыск.

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