У Авакова раскрыли обман Беларуси в отношении хасидов

Паломники-хасиды, которые пытались въехать в Украину через Беларусь, застряли на границе в нейтральной зоне. Пока официальный Минск предлагает помочь с зеленым коридором, замглавы МВД Украины Антон Геращенко считает, что некие лица в Беларуси попросту обманули паломников.

«Люди, которые пообещали им (хасидам), что их могут пропустить в Украину, совершили правонарушение… Хасиды были фактически обмануты и выманены в Беларусь. У нас нет оснований пропускать этих граждан в Украину… Мы просто разъясняем, что хасидам необходимо вернуться в место, откуда они приехали, то есть в Израиль и другие страны», — заявил Геращенко в эфире телеканала «Украина 24».

Напомним, в Украине действует режим закрытых границ до конца сентября, иностранцев не пускают в страну без весомых оснований. Некоторые хасиды успели пересечь границу до закрытия, еще часть попытались въехать через Беларусь, но теперь вынуждены ютиться в палаточном городке на нейтральной полосе.

230

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter