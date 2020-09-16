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Украина

Более половины украинцев не довольны работой Зеленского

12:27 16 сентября 2020
Зеленский

Больше половины украинцев (57 процентов) не довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, чей антирейтинг в начале сентября 2020 года впервые превысил рейтинг.

Согласно данным исследований социологической группы «Рейтинг», деятельностью Зеленского довольны 35 процентов респондентов.

Действующий глава государства, согласно данным соцопроса, по-прежнему лидирует в президентском рейтинге — его готовы поддержать 29 процентов определившихся со своим выбором и намеренных прийти на избирательные участки. На втором месте оппозиционер Юрий Бойко (15,5 процента), на третьем — пятый президент Украины Петр Порошенко (14 процентов), на четвертом — лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (9,3 процента).

Соцопрос проводился 3 — 6 сентября 2020 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», три социологические группы опубликовали графики и показали, как менялся уровень доверия к Зеленскому и количество готовых проголосовать за него украинцев.

Фрагмент фото, опубликованного на сайте президента Украины.

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