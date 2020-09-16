Готовьте зонты и куртки: синоптики рассказали о погоде в Украине в конце недели

Синоптики в начале этой недели пообещали, что теплую погоду резко семенит похолодание. По прогнозам, уже в конце этой недели, 18 сентября, погода станет осенней, возможны даже ночные заморозки. Действительно ли осень вступает в свои права? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

В четверг, 17 сентября, грозы ожидаются на западе и на севере страны, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в западных областях Украины температура местами опустится до плюс 19, а на юге воздух прогреется до 29 градусов тепла.

В пятницу, 18 сентября, небольшие дожди возможны местами на востоке и в Черниговской и Сумской областях, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на севере местами столбики термометров опустятся до отметок плюс 12, а на юге будет до 23 градусов тепла.

В субботу, 19 сентября, небольшой дождь ожидается в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в Сумской области плюс 12, а в Одесской области воздух прогреется до 20 градусов тепла.

В воскресенье, 20 сентября, ожидается сухая, но ветреная погода, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на Сумщине термометры покажут плюс 12, а в Одесской области воздух прогреется до 20 градусов тепла.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал «ФАКТАМ», что небольшие дожди возможны 27 сентября.

— Во второй половине месяца похолодает до 16—24 градусов, — отметил он. — По ночам ожидается плюс 8−17.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач сказал, что в конце второй декады сентября температура снизится. «Также возможны кратковременные дожди. Последняя десятидневка сентября порадует хорошей погодой, ее можно будет считать бабьим летом. Умеренное тепло днем, прохладные ночи, но без заморозков, и отсутствие дождя — вот таким будет конец сентября», — сказал синоптик.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Владимир Деркач сообщил, что грядущая зима, как и нынешняя осень, удивит нетипичным для этого периода теплом — зимним бабьим летом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

298

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter