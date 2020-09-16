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Украина

Аркадий Бабченко рассказал о встрече с Тесаком в Киеве

13:46 16 сентября 2020
Максим Марцинкевич

Российский неонацист Максим Марцинкевич, чье тело было найдено в камере СИЗО в Челябинске, в разгар Майдана приезжал в Киев.

Об этом пишет журналист Аркадий Бабченко, видевший Тесака в одном из заведений на Крещатике.

«Тесака я видел один раз. Знаете где? В Киеве. В кабаке на Крещатике. Во время Майдана. Когда он сотоварищи приезжал в Украину якобы распространять свой „Оккупай-педофиляй“. Очень вовремя, надо заметить. Но был тут не очень понят со своими идеями и убыл восвояси. И помер в Челябинском СИЗО. Попросив в предсмертной записке передать жене книгу про коммунизм. Ну, типа в предсмертной. Типа сам попросил. Родина тебя бросит, сынок. Всегда», — пишет Бабченко на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото предсмертной записки, найденную рядом с телом Марцинкевича.

Фото из Википедии.

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