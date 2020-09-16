Гроза, ветер и похолодание: синоптик рассказала о погоде до конца недели

В четверг, 17 сентября, после жаркой и сухой погоды, в Украину с дождями и грозами придет атмосферный фронт.

«Дождь, местами с грозой, ожидается 17 сентября в северных областях, в западной части Украины, а также на Винничине и местами в Черкасской и Полтавской областях. На юге и востоке страны, а также в Днепре и Кропивницком с районами — без существенных осадков», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

В то же время она предупреждает об усилении (до штормовых показателей) ветра в западных и северных районах.

В четверг днем температура воздуха все еще ожидается достаточно высокой — до + 25 + 30 градусов, на западе будет прохладнее — в тылу атмосферного фронта прогнозируется + 20 + 23 градусов.

«Это похолодание распространится и усилится 18−19 сентября. В большинстве областей в течение пятницы-субботы ожидается снижение температуры воздуха до + 12 + 17 градусов. В воскресенье прохладный воздух удержится», — уточняет синоптик

По ее прогнозам, днем в пятницу, 18 сентября, на юге и юго-востоке ожидается + 20 + 24 градусов. Заморозки наиболее вероятны в западных областях. Но уже в ночь на 19 сентября они возможны в большинстве областей, кроме южной части Украины.

«В Киеве 17 сентября ожидается дождь, местами с грозой. Будет очень тепло — до +29 градусов. Усилится северо-западный ветер — до 15 м/с. А уже 18−19 сентября в столице температура воздуха упадет до + 14 + 16 градусов», — сообщает Наталья Диденко.

Синоптик также не исключает заморозки в ночь на 19 сентября в окрестностях столицы и предупреждает, что выходные дни в Киеве будут прохладными, но без осадков.

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