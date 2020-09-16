Спрогнозировать действия России невозможно с точки зрения здравого смысла, — Евгений Марчук

В первой, второй и третьей части интервью известный политик Евгений Марчук рассказал о закулисье переговоров в Минске и о реинтеграции Донбасса, а также о ситуации в Беларуси и о новом политическом сезоне в Украине. В заключительной части разговор пойдет об истории с «вагнеровцами» и о будущем Украины.

«Откуда Зеленский узнал, что девять из задержанных „вагнеровцев“ участвовали в войне на Донбассе?»

— Евгений Кириллович, история с «вагнеровцами» наделала много шума. Мнения разделились. Одни говорят, что из-за слива информации из Офиса президента была сорвана филигранно подготовленная операция, которая могла бы войти в учебники спецслужб и разведки, другие, что воплотить подобное — из области фантастики. Да и власть все отрицает. Вы опытный специалист. Ваша точка зрения?

— Очень внимательно слушал выступление начальника внешней разведки Кондратюка на ток-шоу у Шустера 4 сентября. Он не сказал ни «да, была спецоперация», ни «такого не могло быть». Наверное, этим интервью Кондратюка были недовольны в Офисе президента. А он и не мог иначе говорить.

Я больше десяти лет проработал в разведке еще в советские времена. Могу сказать, исходя только из того, что есть в открытых источниках и из своего видения происходящего, что операция готовилась.

Есть в разведке такой вид деятельности, как разведывательные операции под чужим флагом. Они самые сложные, так как требуют особой предварительной подготовки. То, что нам помогали США, уже известный факт. Американцы якобы создали в Венесуэле компанию, которая действительно начала нанимать россиян для охраны вышек. Туда для укрепления легенды заманили нескольких человек из России, они там работают, не зная о разведывательном замысле.

Когда дело дошло до «вагнеровцев», которые уже завершили свою деятельность и живут другой жизнью (российская контрразведка сопровождает организованных «вагнеровцев», которые едут по заданию государства, например, в Сирию, а к этим уже интерес приглушен), им говорили, что звонят от «Шамана» (уверен, что такие звонки, если они были, были не из Украины). А они знают, что тот надежный человек. Потом кандидаты звонят в Венесуэлу: «Ну как там?» — «Все нормально, зарплата хорошая».

Я публично задал вопрос в одном телеинтервью, когда меня спросили об этом. «Смотрите, когда Беларусь арестовала «вагнеровцев», то вначале Зеленский попросил Лукашенко выдать часть, а потом Генеральная прокуратура сделала запрос об экстрадиции 28 человек. У меня вопрос: откуда Зеленский узнал, что среди тех «вагнеровцев», они же, как правило, едут под фальшивыми документами или два разных вида паспорта, девять участвовали в войне на Донбассе?

Идем дальше. Генеральной прокуратуре, чтобы сделать поименный запрос в другое государство об экстрадиции (а у нас есть договор с Беларусью о взаимной экстрадиции преступников), надо очень точно указать обоснования. Без возбужденного в Украине дела никакую экстрадицию запросить невозможно. В письменном запросе следует сослаться на все детали. Вопрос: откуда генпрокурор Венедиктова знала, кто из задержанных воевал на Донбассе? Наши действительно завели намного раньше эти уголовные дела. Это документирование международных преступников. В общем, я сказал: «Будут ответы на мои вопросы, буду комментировать».

К тому же Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону заявил: если есть основания, «мы выдадим „вагнеровцев“ Украине» (6 августа Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. — Авт.). А когда, вероятно, произошла утечка об этой операции, наверняка Путин ему позвонил и просветил его — что к чему. И Лукашенко сразу всех отдал в Россию.

У меня еще есть вопросы. И есть определенные обоснования, что такая операция действительно могла готовиться.

Для специалистов, действующих от имени государства и под защитой государства и в рамках возбужденного уголовного дела, да еще во взаимодействии с зарубежными коллегами, подготовить обстоятельства вынужденной посадки самолета в Украине не было никакой проблемы. Десятки вариантов. Не буду распространяться о деталях. Если бы даже не удалось посадить самолет в Украине, то американцы в Стамбуле точно операцию завершили бы. Думаю, такой вариант обязательно предусматривался.

— Все чаще в последнее время звучат реплики, что Ермак агент ФСБ или ГРУ.

— Я слышал такое, даже его псевдоним называют. Это тяжелое обвинение. Такое можно говорить, когда есть очень веские доказательства. И желательно спецслужб.

«История с отравлением Навального может плохо кончиться для Путина. Но критически — нет»

— Чем может завершиться для Путина история с отравлением Навального?

— Немецкая военная лаборатория имеет серьезную репутацию в мире (после анализов в немецкой лаборатории было объявлено, что речь идет о веществе из семейства «Новичок». - Авт.). Думаю, если уже звучат такие публичные заявления, это может плохо кончиться для Путина. Но критически — нет. Андрей Луговой, отравивший Литвиненко, сейчас депутат Госдумы, член комитета по безопасности. Так с ним рассчитались за проведенную операцию: стабильная зарплата, политическое прикрытие, иммунитет. Ковтун, второй участник отравления, тоже в порядке.

В том-то и дело, что Путин не боится. Может, в душе ему хотелось бы выйти из относительной политической изоляции, но минский процесс его удерживает (с Меркель и Макроном он в контакте), с итальянцами он более-менее нашел общий язык, с Трампом тоже. Думаю, и после американских выборов все сложится. Если введет войска в Беларусь, международных претензий ему не предъявят. Да ему теперь это и не нужно.

Разумеется, его беспокоят санкции. Самое болезненное, что россиянам перекрыли доступ к новейшим западным технологиям. Например, на Западе есть суперсовременные технологии глубинного бурения при добыче нефти и газа, но россиянам они теперь недоступны. Даже концерн Siemens, поставивший в Крым турбины, потом долго оправдывался, мол, в Россию поставляли, а не в Крым.

Когда начался захват Крыма, Запад не был готов к такому повороту. Но разве такие бестолковые там разведки? В НАТО комитет по разведке координирует деятельность разведслужб всех стран Альянса. И в результате захват Крыма проморгали — не могли поверить, не могли сообразить…

Приведу простой пример. 2003 год, начинается тузловский кризис. Ситуация стремительно обостряется. Россияне возводят дамбу к нашему острову Тузла в Керченском проливе, осталось 150 метров до госграницы. Мы подтягиваем к Керчи несколько воинских подразделений. А россияне из Подмосковья перегнали два спецназа на Таманский полуостров, то есть тоже подготовились. Они контролировали, что мы делаем, а мы — их.

Путин уезжает в Юго-Восточную Азию на какой-то большой международный саммит. У президента Кучмы визит в Латинскую Америку. И мы — президент, я как министр обороны, министр иностранных дел, глава Администрации президента — полетели в другое полушарие. В Бразилии нужно было завершить и подписать очень важные соглашения. В частности, по космосу. В стране остается начальник Генштаба ВСУ генерал Затынайко и глава Администрации президента Медведчук. Я, видя, что может быть горячо, связываюсь со штаб-квартирой НАТО (поскольку до этого возглавлял несколько лет государственную комиссию по сотрудничеству с НАТО): «У нас очень опасная ситуация. Последний пункт Будапештского меморандума гласит, что при нарушении этого соглашения стороны-подписанты срочно собираются на консультацию. Давайте хоть консультацию проведем». Они ответили: «Это ваша локальная проблема. Как-нибудь сами разберитесь. Вы же соседние страны».

То есть уже тогда Запад на уровне тех, кто продуцирует политическим верхам какие-то предложения или отрицания, не захотел вмешиваться в наши дела.

Спрогнозировать действия России невозможно с точки зрения здравого смысла. Уверен, когда Путин принимал решение начинать крымскую операцию, он собрал свое окружение и точно задал вопрос: какие могут быть международные последствия аннексии Крыма? Думаю, серьезные специалисты, знающие военную и международную юстицию, предупредили его, что Россия нарушит Будапештский меморандум и многие украинско-российские и международные договоры.

— И вообще весь миропорядок.

— Так после этого и рухнул порядок безопасности во всем мире.

«В России нас мониторят. Даже не представляете, до какой глубины»

— В завершающих сериях фильма «Слуга народа» президент Голобородько смог быстро и эффективно сшить страну. Зеленскому это пока не удается. Как нам сшить страну?

— Прежде всего надо очень хорошо разобраться, что это такое, и захотеть это сделать. Да, это очень сложно. Есть проблемы, которые сегодня с учетом нашего политического контекста будут препятствовать этому сшиванию. К тому же Россия сразу стопроцентно все учует. Они же нас мониторят. Даже не представляете, до какой глубины.

И этот план по консолидации должен иметь небольшую группу сопровождения, желательно в Офисе президента, что-то вроде мозгового центра.

Допустим, у нас действительно надвигается тяжелейшая демографическая проблема. Как ее предотвратить? Вот Лукашенко лет 15 назад разработал и запустил пятилетнюю государственную программу демографической безопасности Беларуси. Лично ее контролировал. Потом продлил еще на пять лет. Вся государственная машина была задействована. И демографическую ситуацию им в основном удалось стабилизировать. Я видел огромные тома разного рода документов распорядительного характера президента, парламента правительства. Контроль, заслушивания, увольнения, подведение итогов…

То есть наша рабочая группа по сшиванию страны должна решать подобные проблемы — каждую в отдельности и потом заводить их в план деятельности правительства, СНБО и других органов.

Я очень хорошо знаю, что такое Совбез. Почему власть сейчас практически не использует СНБО по-крупному? Во всяком случае этого не видно. У этого конституционного органа две основные функции — наработка стратегических программ, контроль принятых решений и координация всех органов власти, причем не только силовых структур. В национальную безопасность входит и демографическая, и продовольственная, и медицинская, и экономическая и экологическая безопасность. Это целый комплекс.

— Похоже, что нынешняя власть не очень заинтересована в создании такого мозгового центра.

— К сожалению, вы близки к истине. У умных людей как? Что-то не получилось — о’кей, давайте разберемся, пригласим новых специалистов, поищем другой алгоритм, другую формулу. А тут не получилось — ну и что?

— Рисков и вызовов сейчас немерено, причем таких, с которыми раньше никто не сталкивался. Украина выстоит?

— Уверен, что да.

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