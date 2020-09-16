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Украина

Маша Фокина «узнала много новых слов» после скандала с Ермаком

14:51 16 сентября 2020
Маша Фокина

После нашумевшего заявления о том, что пост замруководителя группы украинских переговорщиков в Минске Витольд Фокин получил благодаря своей внучке Маше и ее давнему знакомому — главе Офиса президента Андрею Ермаку, певица «узнала много интересных слов».

Об этом Маша Фокина написала в своем Instagram: «За последнюю неделю, я узнала много интересных слов Правда, я их уже знала на английском языке. Ну чего бы не разнообразить украинский и русский языки. Всем прекрасного дня, а главное — счастья и здоровья Вам».

Таким комментарием она сопроводила фотографию, сделанную в студии звукозаписи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Маша Фокина, пытаясь отбиться от возмущенных комментаторов, заявила, что ее атаковали боты, которые оставляют «пошлые и хамские» комментарии.

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