Офис Зеленского заметил обиду Лукашенко

В Офисе президента Украины считают фактическую блокаду украинско-беларусской границы следующими в Умань хасидами следствием «непродуманных» заявлений властей Беларуси, пообещавших паломникам «зеленую границу». Об этом говорится в заявлении пресс-службы Офиса.

У Зеленского напоминают, что Украина заняла нейтральную позицию в вопросе политического кризиса, который был спровоцирован «сомнительно организованным голосованием» на выборах президента Беларуси 9 августа, однако при этом Киев поддерживает общепризнанные в Европе общедемократические ценности.

«Вынуждены констатировать, что личная обида определенных лиц в де-факто действующей беларусской власти распространяется сегодня, к превеликому сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений», — заявили у президента Украины.

Напомним, в интервью росСМИ Александр Лукашенко назвал президента Украины Зеленского «понимающим человеком», который поддался на давление Вашингтона.



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