На здании Союза журналистов появилась мемориальная доска Гонгадзе: у Зеленского рассказали, что об этом думают

В 20-ю годовщину гибели украинского журналиста Георгия Гонгадзе, которому посмертно было присвоено звание Героя Украины, на фасаде здания Национального союза журналистов установили мемориальную доску.

В Офисе президента Украины по этому поводу заявили, что считают появление таких мемориалов знаковыми и важными: «Нужно делать больше, чтобы память о Георгии сохранялась не только в профессиональной среде, но и во всем обществе. Кроме того, необходимо более пристально следить за соблюдением прав журналистов на профессиональную деятельность».

Отмечается, что доску изготовил скульптор Василий Маркуш по инициативе Киевского горсовета. Работа была согласована со вдовой журналиста — Мирославой Гонгадзе.

«Правозащитница и представитель интересов семьи Гонгадзе Валентина Теличенко в своем выступлении передала приветствие собравшимся от вдовы журналиста и еще раз отметила, что в этом деле должна быть поставлена точка. Украина и мир должны знать правду и об этом деле, и о других недопустимых случаях физического насилия над журналистами и представителями СМИ», — говорится в сообщении.

Эксклюзивное интервью с Мирославой Гонгадзе об Америке и том, что говорят в США об Украине и войне, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото со странички Офиса президента Украины в соцсетях.



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