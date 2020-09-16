91-летний патриарх Филарет излечился от коронавируса

91-летний патриарх Филарет, подхвативший коронавирусную инфекцию, преодолел COVID-19.

«Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен. Его Святейшество чувствует себя хорошо, он выписан из больницы и находится в своей резиденции», — говорится в сообщении, размещенном на страничке патриарха в социальных сетях.

Сообщается, что он «выразил глубокую благодарность врачам и медицинскому персоналу, которые занимались им, и всем врачам, которые, рискуя собственным здоровьем, находятся рядом с больными».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после подтверждения COVID-19, у патриарха Филарета диагностировали воспаление легких.

Фото со странички патриарха Филарета в соцсетях.

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