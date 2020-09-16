Рада не разрешила иностранцам обучаться в украинских вузах на русском языке

Верховная Рада Украины, накануне утвердившая заявление о президентских выборах в Беларуси, не поддержала проект закона, которым предлагалось разрешить иностранцам получать образование не на украинском языке в высших учебных заведениях.

Как сообщают в информационном управлении Аппарата парламента, речь идет о проекте закона, вносящем изменения в Закон Украины «О высшем образовании».

Нардеп Мария Мезенцева, представлявшая документ, заявляла, что целью проекта закона является «урегулирование организации учебного процесса для студентов, являющихся гражданами иностранных государств или лицами без гражданства.

«Основные изменения, которые предлагается внести в закон, касаются таких вопросов как язык образовательного процесса и обязанность учреждения высшего образования обеспечить изучение иностранными гражданами и лицами без гражданства государственного языка», — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект за основу, документ не был поддержан и 235-ю голосами отправлен на доработку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», парламент поддержал продление на 6 месяцев моратория на взыскание имущества по валютной ипотеке, действующего с 2014 года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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