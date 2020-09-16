Украина из-за хасидов закрыла пункт пропуска на границе с Беларусью

Кабинет Министров на заседании 16 сентября поддержал инициативу Министерства внутренних дел Украины о закрытии пункта пропуска «Новые Яриловичи» на границе с Беларусью. Напомним, там остаются паломники-хасиды, которые не теряют надежды попасть на территорию Украины для празднования Рош Ха-Шана.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, решение правительства мотивировано необходимостью противодействия коронавирусному заболеванию.

Как известно, у президента Зеленского считают кризис на границе с Беларусью своеобразной «местью» официального Минска за непризнание результатов выборов президента соседнего государства.



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