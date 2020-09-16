27.98 / 28.19 32.98 / 33.40
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина из-за хасидов закрыла пункт пропуска на границе с Беларусью

16:34 16 сентября 2020
Украина из-за хасидов закрыла пункт пропуска на границе с Беларусью

Кабинет Министров на заседании 16 сентября поддержал инициативу Министерства внутренних дел Украины о закрытии пункта пропуска «Новые Яриловичи» на границе с Беларусью. Напомним, там остаются паломники-хасиды, которые не теряют надежды попасть на территорию Украины для празднования Рош Ха-Шана.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, решение правительства мотивировано необходимостью противодействия коронавирусному заболеванию.

Как известно, у президента Зеленского считают кризис на границе с Беларусью своеобразной «местью» официального Минска за непризнание результатов выборов президента соседнего государства.

137

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник огорчил фанатов «важным сообщением»

Олег Басилайшвили

СМИ сообщили о суициде известного харьковского педиатра

Абигайль с Илоном

Новорожденного растерзала собака хозяев – родители ребенка арестованы (фото)

Удостоверение

В водительских удостоверениях украинцев будут указывать согласие на донорство в случае смерти

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер