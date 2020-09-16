Медведчук "забыл" указать в декларации одну из самых дорогих в мире яхт, — расследование СМИ (фото)

Журналисты Bihus.Info, ранее узнавшие, что у семьи украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука в Болгарии есть пять компаний, владеющих землей на побережье Черного моря, обнаружили незадекларированную яхту — одну из самых дорогих в мире Royal Romance.

Расследователи утверждают, что яхта, принадлежащая семье народного депутата Украины, стоит порядка 200 миллионов долларов. На судне — пять палуб, огромный бассейн с водопадом, просторные номера, лифт.

Сообщается, что владельцем яхты (по данным ресурса VesselFinder) является офшорная компания с Маршалловых островов Fregata Marine Ltd. Владелица компании — супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко.

«На сайте владельцев яхт Super yacht fan отмечается, что яхта Медведчука не сдается в аренду, из чего можно сделать вывод, что она не используется для бизнеса, а потому подпадает под декларирование», — утверждают журналисты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналисты-расследователи программы «Схемы» утверждали, что супруга Виктора Медведчука контролирует российский Новошахтинский завод нефтепродуктов, поставляющий продукцию в оккупированный Крым.

Фото со странички пресс-службы Виктора Медведчука в соцсетях.

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