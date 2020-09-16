Топ-чиновникам госбанков вернули огромные докарантинные зарплаты

Кабинет Министров на заседании 16 сентября отменил ограничение размера заработных плат для нескольких ТОП-банкиров — руководителей и членов наблюдательных советов государственных ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка. Напомним, ранее украинцев шокировала новость о готовящемся «урезании» зарплат педагогов.

Как известно, из-за карантина их зарплаты были ограничены суммой в 47 тысяч гривен, что, по мнению представителей правительства, могло угрожать качеству управления финансовыми учреждениями.

«Существующее на сегодня ограничение ежемесячных выплат вознаграждения и заработной платы для членов органов управления банков на период карантина создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск, связанный с потерей оперативного управления и пониженного контроля за деятельностью банков, а также риск невыполнения банками стратегий и бизнес-планов», — констатировал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов, которого цитирует Обозреватель.

По данным издания, в настоящее время зарплаты у топ-менеджеров указанных госбанков достигают 1,6 млн грн в месяц. Так, глава набсовета ПриватБанка Шэрон Иски получает 1,68 млн грн в месяц или 20,44 млн гривен в год.

Напомним, в конце августа Конституционный суд признал неправомерным ограничения зарплат топ-чиновников в период карантина. Таким образом, лимит на выплаты госслужащим и судьям должен быть снят, поскольку решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит.

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