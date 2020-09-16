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Украина

В водительских удостоверениях украинцев будут указывать согласие на донорство в случае смерти

17:09 16 сентября 2020
Удостоверение

В Украине изменят правила оформления водительских удостоверений — в них появятся отметки о группе крови водителя и согласии на посмертное донорство.

Как сообщает «Информатор», бланки национальных и международных удостоверений утверждены Кабмином Украины.

Новые отметки будут проставляться в правах по письменному согласию владельца. Информация будет размещена на обратной стороне удостоверения.

При отказе водителя участвовать в программе посмертного донорства удостоверение выдадут без этих отметок. Документы, которые выданы до вступления в силу этого постановления, будут действительными в течение всего ранее указанного срока. Пока не внедрены новые формы, документы будут выдавать с использованием бланков предыдущих образцов.

Ранее сообщалось, как водители могут быстро открыть новую категорию.

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В водительских удостоверениях украинцев будут указывать согласие на донорство в случае смерти

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