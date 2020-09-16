Зеленский на Генассамблее ООН будет выступать после Путина и перед главой Китая

В ходе подготовки 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, запланированной на 15 сентября — 3 октября нынешнего года, дипломаты сразу нескольких государств, входящих в оргкомитет саммита, объявили о намерении делегировать Украину в качестве основного докладчика по ситуации в Восточной Европе в целом и обстановке на Донбассе в частности. За выделение украинскому президенту Владимиру Зеленскому дополнительных «отчетных минут» на полях предстоящего мероприятия высказались Литва, Латвия, Польша и США. По словам независимых аналитиков, таким образом официальный Киев получит новый шанс не только реализовать свой проект по восстановлению законности и порядка в ОРДЛО, но и заявить о себе как о «достойном субъекте международного права».

Когда состоится выступление президента Украины в ООН

Сессия ГА ООН в нынешнем году пройдет в режиме так называемого «удаленного доступа». В нью-йоркской штаб-квартире ООН уже оборудованы около семисот экранов, позволяющих мировым лидерам проводить встречи и конференции, не выходя из собственных рабочих кабинетов. «Из-за пандемии коронавируса COVID-19 мы не можем собрать в Нью-Йорке необходимый кворум, однако это не помешает нам реализовать программу общения на самом высоком уровне», — говорится в специальном бюллетене Ассамблеи.

Как стало известно корреспонденту «ФАКТОВ», для выступления в режиме видеоконференции президенту Украины Владимиру Зеленскому отвели так называемый «прайм-тайм»: на общих дебатах глава украинского государства выступит 23 сентября примерно в 11 часов по местному времени.

«Это лучшее время в данном контексте, — сказал «ФАКТАМ» американский политический обозреватель Джереми Питтерс. - Владимир Александрович будет выступать после своего российского коллеги Владимира Путина и перед главой Китая Си Цзиньпином. Нет никаких сомнений в том, что Зеленскому удастся заявить о своей стране и обратить внимание на проблемы Донецкой и Луганской областей, а также обсудить с мировыми лидерами «крымский вопрос».

На что может рассчитывать Украина после Генассамблеи ООН

На вопрос, прислушаются ли лидеры и представители стран — участниц 75-й сессии Генассамблеи ООН к тезисам украинского президента, международные аналитики единого ответа не дают. Однако практически все они склонны полагать, что, озвучив позицию относительно судьбы переговоров в режиме Трехсторонней контактной группы по Донбассу и представив собственное видение переговоров в формате «Нормандской четверки», официальный Киев зарекомендует себя как достойный участник переговоров на самом высоком международном уровне.

«Уже сейчас можно сказать, что Украина готова к самому строгому экзамену на членство в структуры Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, — отметил в комментарии „ФАКТАМ“ европейский общественный наблюдатель Александр Митц. — По меньшей мере, Киев может претендовать на участие в заседаниях целого ряда комиссий ООН. Сдаст ли украинская сторона подобный экзамен, все мы узнаем уже после окончания „юбилейной сессии“ ГА ООН».

Напомним, 22 августа 1945 года Президиум Верховного Совета УССР ратифицировал Устав Организации Объединенных Наций. Украина фактически стала одной из 51 структуры, стоявших у истоков создания ООН. Вплоть до 1991 года УССР, будучи в составе Советского Союза, имела право отдельного голоса в решении основных вопросов Генеральной Ассамблеи.

На фото: Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН в 2019 году

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