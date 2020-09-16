Украина потеряла село на Донбассе — оно перешло в «серую» зону

В среду, 16 сентября, находящееся в зоне ООС село Заиченко Волновахского района Донецкой области Кабмин Украины исключил из списка населенных пунктов на линии соприкосновения и определил его в неподконтрольную зону. Ранее в Донецкой области подорвался автомобиль с полковником ВСУ.

Решение по селу Заиченко Кабинет министров принял на своем заседании. Теперь село входит в перечень населенных пунктов, в которых временно не действует власть Украины.

Это сделано внесением соответствующих изменений в приложения 1 и 2 к распоряжению Кабинета Министров Украины от 7 ноября 2014 № 1085 «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области боец ВСУ подорвался на неизвестном устройстве.

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