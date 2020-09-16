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Цена вопроса — 14 миллионов: судьба взорвавшегося на Позняках в Киеве дома решена

17:49 16 сентября 2020
Цена вопроса&nbsp;— 14 миллионов: судьба взорвавшегося на Позняках в Киеве дома решена

В Киеве заключили договор со строительной компанией «ЖЖБК № 1» о демонтаже многоэтажного дома на Позняках, поврежденного в результате взрыва 21 июня 2020 года. Объем работ оценили в 14,29 млн гривен.

В соответствии с договором, строительная компания уже до конца 2020 года выполнит подготовку строительной площадки для ликвидации последствий взрыва, сообщают Наші Гроші.

При этом на первом этапе дом должен быть усилен с помощью специального каркаса, а затем произойдет демонтаж лифтов, внутренних санитарных сетей, отопления, освещения, электрооборудования, газоснабжения и, наконец — самого здания.

По данным Киевской городской администрации, закупка была проведена по сокращенной переговорной процедуре в связи с «возникновением особых экономических обстоятельств», а получившая контракт компания имеет значительный опыт в выполнении аналогичных работ и построила более 40 сборных железобетонных жилых домов.

Напомним, взрыв в доме по улице Соломии Крушельницкой произошел утром, когда жильцы в основном находились дома. Были разрушены 16 квартир, а еще 40 — серьезно повреждены. Погибли пять человек. «ФАКТЫ» сообщали, что трое из них — члены одной семьи (отец, мать и сын). Из этой семьи выжила только 18-летняя девушка. Кроме того, погиб мужчина из квартиры на шестом этаже и пенсионерка с седьмого этажа (именно в ее квартире случился взрыв газа).

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