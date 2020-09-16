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Украина

Названо имя украинского бойца, погибшего на Донбассе в ночь на 16 сентября

19:27 16 сентября 2020
Названо имя украинского бойца, погибшего на Донбассе в ночь на 16 сентября

В сети назвали имя военнослужащего Операции объединенных сил, который подорвался на гранате на Донбассе в ночь на среду, 16 сентября.

Им оказался 29-летний житель города Яворов (Львовская область) Роман Червинский.

На воинскую службу его призвали в 2011 году.

На передовой Роман был механиком-водителем механизированного взвода механизированной роты 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Как сообщила в сети Яворовская районная государственная администрации, боец подорвался около 01:25, находясь в блиндаже. Травмы оказались не совместимыми с жизнью. В Яворове объявили траур в память по погибшему. Дата похорон еще не названа.

Напомним, только за день до этого в районе населенного пункта Шумы на Донбассе двое военнослужащих подорвались на вражеской «растяжке», а еще один боец получил ранения средней степени тяжести, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве возле Водяного.

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