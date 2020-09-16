27.98 / 28.19 32.97 / 33.40
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Хасиды начали осаду дома главы МВД Израиля из-за ситуации с Украиной

19:43 16 сентября 2020
Хасиды

В среду, 16 сентября, в Израиле у дома министра внутренних дел Израиля Арье Дери, началась акция протеста из-за паломников-хасидов, которые не могут пересечь белорусско-украинскую границу.

Как сообщает израильское издание newsru.co.il, родственники паломников считают, что Арье Дери должен добиться, чтобы граждан Израиля пропустили через границу.

«Митингующие, в основном женщины и дети, требуют от министра вмешаться в ситуацию и добиться, чтобы их близким позволили посетить Умань», — сообщает издание.

При этом Times of Israel информирует, что возле пункта пересечения границы находится около 2 500 хасидов, причем утверждается, что они находятся «в нечеловеческих условиях».

Напоминаем, Украины была вынуждена временно закрыть пункт пропуска «Новые Яриловичи» на границе с Беларусью, где находятся хасиды.

228

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник огорчил фанатов «важным сообщением»

Алла Костромичева

«Мы с сыном оказались без жилья и горячей еды»: Алла Костромичева о жизни во время карантина

Игорь Павловский

Подозреваемый в организации покушения на Гандзюк сделал неожиданное признание

Украинцам приходят незаконные платежки за «температурные коэффициенты»: что с ними делать

Украинцам приходят незаконные платежки за «температурные коэффициенты»: что с ними делать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер