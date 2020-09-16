Хасиды начали осаду дома главы МВД Израиля из-за ситуации с Украиной

В среду, 16 сентября, в Израиле у дома министра внутренних дел Израиля Арье Дери, началась акция протеста из-за паломников-хасидов, которые не могут пересечь белорусско-украинскую границу.

Как сообщает израильское издание newsru.co.il, родственники паломников считают, что Арье Дери должен добиться, чтобы граждан Израиля пропустили через границу.

«Митингующие, в основном женщины и дети, требуют от министра вмешаться в ситуацию и добиться, чтобы их близким позволили посетить Умань», — сообщает издание.

При этом Times of Israel информирует, что возле пункта пересечения границы находится около 2 500 хасидов, причем утверждается, что они находятся «в нечеловеческих условиях».

Напоминаем, Украины была вынуждена временно закрыть пункт пропуска «Новые Яриловичи» на границе с Беларусью, где находятся хасиды.

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