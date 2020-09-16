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Украина

Подозреваемый в организации покушения на Гандзюк сделал неожиданное признание

20:04 16 сентября 2020
Игорь Павловский

Подозреваемый в организации покушения на активистку Екатерину Гандзюк Игорь Павловский обратился к Приморскому районному суду Одессы с неожиданной просьбой — он попросил служителей Фемиды утвердить соглашение о признании вины.

Заседание суда состоялось 16 сентября, сообщает УНИАН.

Мужчине выдвинули обвинение в сокрытии преступления.

Напомним, в июле на сделку со следствием по делу пошел свидетель и подозреваемый член херсонской организованной преступной группы Павел Пилипенко. По словам прокурора по делу Гандзюк, Пилипенко получил пять лет условно с испытательным сроком в 3 года за массовые беспорядки возле Олешковского райсовета в 2018 году.

Непосредственные исполнители нападения и координатор их действий были в июне 2019 года. За «умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное по предварительному сговору», участники преступной группы получили от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

А в августе 2020 года в суде Киева началось рассмотрение по существу дела об убийстве Екатерины Гандзюк, фигурантами которого стали глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник депутата облсовета Алексей Левин. В суде был зачитан обвинительный акт, для Мангера и Левина обвинители просят по 12 лет лишения свободы.

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