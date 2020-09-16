Две трети украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении, — данные опроса

68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении и лишь 18% придерживаются противоположного мнения. Напомним, ранее стало известно, что деятельностью президента Владимира Зеленского недовольны больше половины жителей Киева (61%).

Об удручающих ожиданиях сограждан свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», который был проведен 3−6 сентября 2020 года.

По информации социологов, 63% опрошенных заявили об ухудшении экономического положения своей страны в течение последних полугода, 26% - не ощутили изменений, и только 7% заметили улучшение.

Оценивая ближайшее будущее — свое и страны — 32% респондентов заявили, что не ожидают никаких изменений в последующие полгода, 43% - ожидают ухудшения, а 15% - улучшения.

57% убеждены, что основной причиной, по которой может произойти экономический кризис этой осенью, является некомпетентность власти. Еще 26% опрошенных видят причину в нарастании пандемии коронавируса, а 8% - в продолжении войны в Донбассе.

Что касается оценки опасности пандемии, то 61% опрошенных социологами украинцев уверены, что заболевание не так страшно, как его экономические последствия и только 29% больше боятся болезни, чем потери благосостояния.

В опросе приняли участие 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше, живущие во всех регионах Украины.

Напомним, ранее стало известно, что 40% украинцев не знают, за кого голосовать на местных выборах.



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