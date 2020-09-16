На украинско-беларусской границе огромная очередь автомобилей после закрытия "Новых Яриловичей"

Закрытие Украиной пункта пропуска «Новые Яриловичи» привело к образованию очереди из нескольких сотен транспортных средств в пункте пропуска «Выступовичи» (Житомирская область). Проблемы констатировали в пресс-службе Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины.

Таможенники уже усилили состав оперативных подразделений пункта пропуска дополнительными должностными лицами.

Оформление и пропуск транспортных средств в этом пункте пропуска осуществляется круглосуточно — с 0:00 16 сентября в пункте было оформлено на въезд/выезд 335 транспортных средств, превышает его пропускную способность.

Также таможенники обратились к перевозчикам с призывом по возможности выбирать для пересечения границы на въезд в Украину другие пункты пропуска, не смежные с белорусской стороной.

Напомним, отказ Украины пропустить через границу паломников-хасидов привело к протестам в Израиле — недовольные собрались под домом министра внутренних дел.

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