Кернеса отправляют на лечение в Германию самолетом, которым эвакуировали Навального, — СМИ

Инфицированного COVID-19 мэра Харькова отправили на лечение в Германию — 16 сентября в городском аэропорту приземлился медицинский борт, который ранее перевозил в Германию российского политика Алексея Навального после отравления.

По информации Громадське, самолет Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, принадлежит компании FAI Aviation Group.

Подтверждением факта отправки Кернеса за границу может служить появление у терминала аэропорта автомобилей с номерами «0202», которыми пользуется охрана и окружение городского головы. В сети появилось и видео кортежа из машин скорой помощи, направлявшихся из района 17-й городской больницы, куда госпитализировали городского голову.

Напомним, ранее в мэрии подтвердили данные СМИ о стабильно тяжелом состоянии Геннадия Кернеса, однако опровергли информацию о его коме.

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