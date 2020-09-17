Денег в сентябре не будет: в Раде озвучили надежды на получение очередного транша от МВФ

Предупредивший украинцев об опасности увеличения минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривен глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцев считает, что получение нашей страной второго транша от Международного валютного фонда наиболее вероятно в декабре этого года.

Об этом он сказал в эфире «Украинского радио».

При этом нардеп отметил, что деньги МВФ должны были поступить в сентябре, так как Украина выполнила большинство структурных маяков для получения транша МВФ.

«Если говорить о том, что происходит с Международным валютным фондом сейчас, то по программе МВФ получить транш в сентябре, очевидно, этого не произойдет, но есть надежда на то, что наша переговорная команда достигнет результата, и мы получим его в декабре, что нам очень нужно», — сказал нардеп.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко пояснил отказ МВФ направлять миссию в Киев.

Ранее официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что создание эффективной системы противодействия коррупции было критическим элементом взаимодействия МВФ с Украиной в течение последних нескольких лет.

Напомним, что 9 июня совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в размере 5 млрд долларов на 18 месяцев. Украина уже получила первый транш по программе на 2,1 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время НБУ ожидает прибытие миссии Международного валютного фонда в Киев, а также рассчитывает получить транш от МВФ до конца текущего года.

В свою очередь, министр финансов Украины Сергей Марченко также заявил, что Украина ожидает завершения пересмотра программы stand by в ближайшее время, а также транши Фонда до конца года.

Ранее представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что продолжение программы финансовой поддержки Украины от МВФ зависит от независимости Национального антикоррупционного бюро Украины, Специальной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению аналитиков, на стабильность украинской валюты оказывает влияние обеспокоенность Международного валютного фонда из-за политической и экономической ситуации в стране. В частности, в МВФ обеспокоены рядом вопросов, которые могут повлиять на дальнейшее сотрудничество с Украиной. К ним относятся, в частности, ситуация вокруг «ПриватБанка», ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления, а также зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления, и некоторые другие. Кроме того, МВФ обеспокоен нецелевым использованием средств из Фонда по борьбе с коронавирусом. Очевидно, что на МВФ ориентируются и другие кредиторы, поэтому такие заявления весьма негативны для гривны.

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