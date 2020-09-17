Грозы и стремительное похолодание: какой будет погода в Украине до конца недели

В четверг, 17 сентября, в Украине ожидается атмосферный фронт с дождями и грозами.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, 17 сентября грозовые осадки днем ожидаются во всех западных регионах страны, аж до полосы Чернигов — Киев — Винница, а также в Сумской области. На остальной территории — переменная облачность.

Дневная температура воздуха обещает быть высокой. В среднем по стране — до +27+29 градусов. Традиционно прохладнее будет на западе. В частности, в Львовской, Волынской и Ровенской областях — до +22 градусов.

В пятницу, 18 сентября, осадки не ожидаются, однако в стране резко похолодает — более, чем на 10 градусов. Средняя температура днем — до +12+14 градусов. На востоке и юге — до +19+20 градусов.

В субботу, 19 сентября, днем потеплеет на пару градусов, дожди также не ожидаются.

А в воскресенье, 20 сентября, на всей территории прогнозируется небольшая облачность и до +19 градусов тепла.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики предупреждали о возможных заморозках в конце текущей недели.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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