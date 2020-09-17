27.98 / 28.19 32.97 / 33.40
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Грозы и стремительное похолодание: какой будет погода в Украине до конца недели

7:09 17 сентября 2020
Облачная погода

В четверг, 17 сентября, в Украине ожидается атмосферный фронт с дождями и грозами.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, 17 сентября грозовые осадки днем ожидаются во всех западных регионах страны, аж до полосы Чернигов — Киев — Винница, а также в Сумской области. На остальной территории — переменная облачность.

Дневная температура воздуха обещает быть высокой. В среднем по стране — до +27+29 градусов. Традиционно прохладнее будет на западе. В частности, в Львовской, Волынской и Ровенской областях — до +22 градусов.

В пятницу, 18 сентября, осадки не ожидаются, однако в стране резко похолодает — более, чем на 10 градусов. Средняя температура днем — до +12+14 градусов. На востоке и юге — до +19+20 градусов.

В субботу, 19 сентября, днем потеплеет на пару градусов, дожди также не ожидаются.

А в воскресенье, 20 сентября, на всей территории прогнозируется небольшая облачность и до +19 градусов тепла.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики предупреждали о возможных заморозках в конце текущей недели.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

41

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник огорчил фанатов «важным сообщением»

Осень

Гроза, ветер и похолодание: синоптик рассказала о погоде до конца недели

Моисеев Борис

Без денег и прикован к постели: стало известно об очень тяжелом состоянии Бориса Моисеева

Облачная погода

Грозы и стремительное похолодание: какой будет погода в Украине до конца недели

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер