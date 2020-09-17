Более 3,5 тысяч заболевших коронавирусом за сутки: Украина установила новый антирекорд

Пандемия коронавируса, который в мире поразил уже 30 млн человек, установила новый антирекорд в Украине — по количеству новых инфицированных. Их за сутки обнаружили 3584. Об этом свидетельствует система национального мониторинга заболеваемости.

Скончались от осложнений заболевания 60 сограждан (общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3400), а 1589 — выздоровели.

Наибольшее количество болеющих граждан по состоянию на утро 17 сентября было зафиксировано в Киеве (12 552 человек) и на Львовщине (11 481 человек).

Напомним, на заседании 16 сентября Кабмин Украины изменил правила включения регионов в «красную» эпидемическую зону — в нее решили включать области в случае загруженности больничных коек более чем на 75%, а также пятикратного превышения средней по стране заболеваемости COVID-19. А вот решение о закрытии школ и дошкольных учреждений будет приниматься совместно с местными властями.

Отметим, что антирекорд смертности от коронавируса в Украине был зарегистрирован 11 сентября — от осложнений заболевания скончались 72 человека.



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