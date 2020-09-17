Оккупанты придумали странное решение проблемы водоснабжения Крыма

В оккупированном Крыму, где практически полностью пересохло Симферопольское водохранилище, местные «власти» решили вызывать искусственные осадки при помощи самолета-лаборатории, который приступит к работе в конце сентября.

Как сообщают «События Крыма», стоимость одного кубометра такой воды составит 10 центов (менее трех гривен). Для вызова осадков на облака собираются воздействовать «пиротехническими изделиями». «На самолете установленные специальные средства выброса, объемом 1024 ствола. Такого комплекса ни у кого в мире нет. Мы можем с помощью этого комплекса обработать облака на очень большой территории. Если пересчитать на один дополнительный кубометр, то цена его 10 центов», — цитирует издание начальника центра физики облаков и активных взаимодействий «ЦАС» Баграта Даниляна.

«Оккупанты сообщили, что до конца сентября в Крым прибудет самолет для вызова дождей. В самолете будет сидеть шаман с бубнами и Гундяев с хороводом в рясах на случай, когда самолет не сработает», — комментирует новость блогер «Крымский бандеровец».

Под этим постом в Twitter интернет-пользователи оставили немало едких комментариев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», более 40 стран ООН призвали Россию как государство-оккупант соблюдать обязательств по международному гуманитарному праву, гарантировать права и свободы человека, неуклонно выполнять резолюции Генеральной Ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины и положения о правах человека в

Фото Markus Spiske с сайта Pixabay.

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