Коррупционный скандал в «Слуге народа»: Зеленский хочет больше показательных «посадок»

Вскоре после того, как НАБУ обнародовало «прослушку», на которой зафиксированы переговоры одного из народных депутатов по поводу взятки за законопроект об отходах, а в Офисе президента заявили, что парламентарий Александр Юрченко вышел из фракции «Слуги народа», президент Украины Владимир Зеленский обнародовал большой пост о взяточниках и ответственности.

«Это же просто. Правда? И мы как раз об этом публично договаривались. Традиционного коррупционного „если зашел на должность, то можешь немного брать в карман у государства, оно не обеднеет“ больше не будет. Может, кто-то не услышал? Поэтому еще раз. Каждый чиновник, министр и депутат должен большими буквами где-то на себе запечатлеть простую истину: если украл — сядешь, если брал взятку — сядешь. Исключений из этого правила не может быть — для любого в нашем государстве. Здесь нет больше „крыш“, прикрытий, административных возможностей», — пишет Зеленский в своем Telegram-канале.

Он также выразил надежду, что НАБУ, САП и Офис генпрокурора «услышат общество» и будут работать «значительно быстрее и продуктивнее», дабы разоблачить «искателей выгоды во власти».

«Не раз в месяц демонстрировать нам громкое дело, а системно, изо дня в день, максимально напрягая свои возможности, показывает результат. Конкретный. Или нет? Или мы много хотим? Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом — тишина. Это же о приговорах — о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А потому — более правоохранительной конкретики. Более показательных „посадок“. Просто сегодня. Потому что время на справедливость очень быстро проходит», — пишет Зеленский.

Тем временем экс-нардеп, а ныне член наблюдательного совета «Укрзалізниці» Сергей Лещенко сообщает, что, по его данным, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», помощника народного депутата Украины Александра Юрченко, которого следствие считает посредником в преступных схемах, отправили под арест.

Фото с сайта президента Украины.

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