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Украина

Появилось видео с борта самолета, на котором Кернеса эвакуировали в Германию

10:32 17 сентября 2020
Появилось видео с борта самолета, на котором Кернеса эвакуировали в Германию

В сети появилось видео с борта медицинского самолета, на котором вывозили в Германию инфицированного коронавирусом мэра Харькова Геннадия Кернеса. Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Германии мэра ждет «сложная операция», которую якобы могут сделать только немецкие врачи.

В СМИ появилась информация, что в аэропорт мэра транспортировала 403-я реанимационная бригада с 4-й харьковской подстанции скорой помощи. Однако советник главы Харьковской ОГА Наталья Попова отметила, что медики подразделения только сопровождали градоначальника.

По неофициальным заявлениям медиков в интервью Telegram-ресурсу Труха, операция мэру понадобилась в связи с осложнениями хронических заболеваний, спровоцированными коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», самолет, который задействовали для эвакуации Кернеса, ранее перевозил в Германию российского политика Алексея Навального после отравления.

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