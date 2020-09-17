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Украина

После заявления Зеленского Венедиктова подписала ходатайство об аресте "слуги народа"

10:52 17 сентября 2020
Ирина Венедиктова Александр Юрченко

После заявления президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего от правоохранителей «показательных» посадок коррупционеров, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова таки подписала подозрение народному депутату Украины Александру Юрченко, попавшему в поле зрения НАБУ.

«Криминальная сага, связанная с депутатом, имеет свое логическое и законное продолжение… Я приняла решение… подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей. Благодарна прокурорам САП за качественную подготовку дела и умение в сжатые сроки анализировать сложные материалы», — пишет Венедиктова на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве арестовали помощника народного депутата от «Слуги народа» Александра Юрченко, которого считают посредником в деле о получении взятки. Помощник нардепа может выйти из-под стражи под залог в 1,5 млн гривен.

Фото со странички Ирины Венедиктовой в соцсетях.

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