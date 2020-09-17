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Украина

Знакомый Кернеса рассказал о его тяжелом состоянии

10:56 17 сентября 2020
Доставка мэра в аэропорт

Мэра Харькова Геннадия Кернеса в ночь на четверг, 17 сентября, доставили в берлинскую клинику «Шарите». Напомним, в сети появилось видео с борта медицинского самолета.

По информации харьковского бизнесмена и друга Кернеса Павла Фукса, в Берлине харьковский градоначальник был уже около 1:00 17 сентября. Его состояние он оценил как тяжелое, однако констатировал, что Кернес остается в сознании.

По информации источника ZN.UA, Кернес перенес инсульт, спровоцированный коронавирусной инфекцией.

Напомним, борт с Кернесом вылетел из Харькова около 21:50 16 сентября.

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