Рождество Богородицы: как отметить праздник и чего нельзя делать в этот день

21 сентября христиане восточного обряда отмечают один из 12 самых больших праздников — Рождество Пресвятой Богородицы, или Вторую Пречистую, как говорят в народе. (Первую Пречистую — Успение Богородицы — отметили 28 августа.) Верующие еще с IV века с радостью встречали этот день, ведь в мир пришла будущая Мать Спасителя человечества.

История праздника

Дева Мария появилась на свет в Назарете, в семье праведных Иоакима и Анны. Отец ее был из рода царя Давида, а мать — из рода первосвященника Аарона. Супруги дожили до глубокой старости и все еще не имели детей. Иоаким и Анна не теряли надежды и молили Бога послать им дитя. Но в те времена у евреев отсутствие детей считалось наказанием Божьим за грехи. И хотя супруги вели праведный образ жизни, им приходилось терпеть несправедливые поношения от своих соотечественников. Однажды в большой праздник первосвященник не позволил Иоакиму принести в храме жертву Богу, сказав, что он не достоин этого, поскольку «не создал потомства Израилю». Тогда Иоаким ушел в пустыню, дав обет оставаться там и строго поститься, пока Бог не услышит его молитвы. Анна же, оставшись дома, дала обещание отдать дитя на служение Господу, если их мольбы будут услышаны. Вскоре обоим супругам явился ангел и возвестил о том, что у них будет дочь, через которую людям будет даровано спасение.

Родители Пресвятой Девы выполнили свое обещание: когда Марии исполнилось три года, они отвели ее в Иерусалимский храм, где она находилась до совершеннолетия и была воспитана в чистоте и кротости.

Святой Иоаким преставился через несколько лет после введения Марии в храм, в 80-летнем возрасте. А святая Анна умерла в 70 лет, через два года после мужа, проведя их при храме рядом с дочерью.

Что можно делать в этот день

Верующие стараются побывать в церкви на службе, помолиться о здоровье близких, детей. Издревле в праздник к Богородице особенно усердно взывали бездетные женщины. Считалось, что именно в этот день можно вымолить у Бога дитя.

А еще на Вторую Пречистую женщины молятся за своих нерожденных детей, прося Богородицу и всех святых дать деткам имена и окрестить их души, чтобы они стали христианами и за них могла просить Бога церковь. «Анно Пророчице, наречи іменами моїх ненароджених на світ немовлят! Іване Хрестителю, охрести моїх убитих у лоні дітей! Святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас, грішних. Амінь», — так молились в старину женщины.

На Рождество Богородицы в Украине традиционно заготовляют калину. «Як вип’єш калини на Пречисту, від усякої хворі будеш чистий», — говорят люди.

Чего нельзя делать на Вторую Пречистую

Запреты касаются в основном домашних дел. Нельзя заниматься уборкой, стирать, гладить, шить. Праздничные блюда лучше приготовить накануне.

На Рождество Богородицы не полагается работать в поле.

Традиции праздника

Праздник Второй Пречистой считается женским и молитва матери к Пресвятой Богородице о здоровье и счастье семьи, детей имеет особую силу. В Украине в этот день женщины, ждавшие первенца, надевали богатый венок и поднимались с факелами на Дівич-гору, чтобы помолиться Божией Матери и окончательно попрощаться с символом девичества и беззаботной жизни — веночком.

Бездетные же женщины готовили праздничный обед, на который приглашали не только родственников, но и тех, кто нуждался в помощи и внимании, — сирот, вдов, пожилых соседей.

Еще одна традиция — встречать осень на Пречистую. Женщины шли к реке или озеру, взяв собой каравай, спеченный из свежемолотой муки. На берегу выбирали самую старшую из участниц праздника и с песнями водили вокруг нее хороводы. Все это делалось для того, чтобы и в следующем году Бог послал людям хороший урожай.

Что готовят на Рождество Богородицы

В этом году праздник пришелся на понедельник, поэтому постовых ограничений нет. Можно приготовить блюда из мяса, яиц, молочных продуктов. В старину в Украине к обеду подавали борщ со свининой или птицей, жаркое, голубцы или вареники с мясом, пироги с творогом, яблоками, сливами. Можно в праздник выпить немного вина. А еще когда-то к Рождеству Богородицы пекли особый хлеб. Маленькие буханочки украшали сверху буквами Р и Б (Рождество Богородицы). Такими хлебцами угощали всех гостей в этот день.

Приметы праздничного дня На Рождество Богородицы обычно становится холоднее, начинаются осенние дожди. Наконец-то перестают докучать комары. В народе говорили: «Прийшла Перша Пречиста — одягла природа намисто, прийшла Друга Пречиста — взяла комара нечиста, прийшла Третя Пречиста — стала діброва безлиста». Ясный день предвещает, что тепло будет до конца октября. Утром пошел дождь — продолжит лить еще 40 дней, а зима выдастся холодной. Если утром небо чистое и видны звезды, скоро существенно похолодает.

В этот день именины празднуют Мария, Георгий и Иван.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о дне Усекновения главы Иоанна Предтечи — что можно и чего нельзя делать.

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