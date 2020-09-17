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Украина

В Белой Церкви из-за больных с COVID-19 расформировали отделение инфекционной больницы (видео)

11:59 17 сентября 2020
Городская больница

В Белой Церкви из-за роста количества госпитализированных с COVID-19 пациентов расформировали пульмонологическое отделение инфекционной больницы, а весь этаж отдали инфицированным коронавирусом. Напомним, ранее в сеть выложили впечатляющее видео огромной очереди «скорых» у больницы в Одессе.

Об этом в сети сообщила координатор общественной организации «Фонд громады Белоцерковщины» Анна Федченко, маму которой, госпитализированную с пневмонией, почти сразу же выписали из больницы.

По информации активистки, по домам отправили всех т.н. «легких» пациентов, а остальных «непрофильных» перевели в другие лечебные учреждения.

«Если не верите в опасность коронавирусной инфекции, сходите постойте под больницей — увидите, какой дурдом там творится», — говорит Анна.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали очередной антирекорд инфицированных COVID-19 пациентов, в т. ч. на Киевщине заразились 7342 жителей (из них выздоровели 4851 человек, а 146 — скончались).

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