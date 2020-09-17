27.97 / 28.18 32.83 / 33.28
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У Зеленского возмутились поведением попавшего в коррупционный скандал Юрченко

12:37 17 сентября 2020
Александр Юрченко

В Офисе президента считают, что попавший в коррупционный скандал народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Юрченко утратил «этические основания быть депутатом Верховной Рады». Таким образом у Зеленского отреагировали на дерзость его поведения.

При этом правовую составляющую скандала у президента комментировать не стали.

«Что больше всего возмущает в поведении депутата Александра Юрченко, то это дерзость в общении — его, а вместе с ним и его помощника, пусть и неофициального… Господин Юрченко в свои 32 года ведет себя так, будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года. Не увидел, не понял, не научился. Никакого оправдания этому быть не может. Вполне логично, что с такой дерзостью он стал „героем“ того видео, которое обнародовало НАБУ и посмотрела вся страна. От дерзости к взяточничеству — всегда один шаг», — говорится в сообщении Офиса президента Зеленского.

При этом в Офисе настаивают на проведении полного расследования всех обстоятельств резонансного дела и ожидают, что депутат будет сотрудничать с представителями НАБУ, САП и Офиса Генпрокурора для установления «истинных обстоятельств».

Напомним, после заявления президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего от правоохранителей «показательных» посадок коррупционеров, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату Александру Юрченко.

334

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник огорчил фанатов «важным сообщением»

Задержание

Под Киевом похитили парня и оставили его привязанным к дереву в лесу: подробности и фото

Никита Джигурда

Никита Джигурда рассказал, кто сидел за рулем вместо Ефремова

Женская драка

Пьяная пассажирка избила кондуктора из-за маски (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер