У Зеленского возмутились поведением попавшего в коррупционный скандал Юрченко

В Офисе президента считают, что попавший в коррупционный скандал народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Юрченко утратил «этические основания быть депутатом Верховной Рады». Таким образом у Зеленского отреагировали на дерзость его поведения.

При этом правовую составляющую скандала у президента комментировать не стали.

«Что больше всего возмущает в поведении депутата Александра Юрченко, то это дерзость в общении — его, а вместе с ним и его помощника, пусть и неофициального… Господин Юрченко в свои 32 года ведет себя так, будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года. Не увидел, не понял, не научился. Никакого оправдания этому быть не может. Вполне логично, что с такой дерзостью он стал „героем“ того видео, которое обнародовало НАБУ и посмотрела вся страна. От дерзости к взяточничеству — всегда один шаг», — говорится в сообщении Офиса президента Зеленского.

При этом в Офисе настаивают на проведении полного расследования всех обстоятельств резонансного дела и ожидают, что депутат будет сотрудничать с представителями НАБУ, САП и Офиса Генпрокурора для установления «истинных обстоятельств».

Напомним, после заявления президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего от правоохранителей «показательных» посадок коррупционеров, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату Александру Юрченко.



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