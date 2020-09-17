Коронавирус ни при чем: названа причина госпитализации Кернеса в немецкую клинику

Мэр Харькова Геннадий Кернес проходит обследование в берлинской клинике «Шарите». Отмечается, что основные проблемы со здоровьем у мэра возникли не из-за коронавируса.

Как сообщает KharkivToday, с Кернесом улетели родственники. Перелет и лечение, по словам представителей горсовета, мэр оплачивает сам.

Директор департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказал, что Кернеса доставляли в противоковидной капсуле, при этом он был подключен к аппарату «высокопотоковой» подачи кислорода.

«Он был в сознании. Уезжать не хотел, под давлением близких и родных он на это согласился. Полет перенес нормально, проходит обследование. Во вторник ухудшилось состояние, слухи о коме, инсульте — фейк. Ухудшение связывают с травмами, полученными при покушении, были повреждены позвоночник, печень и легкое. Коронавирус спровоцировал не только воспаление, но и отголосок выстрела. Угрозы жизни нет», — сказал Сидоренко.

При этом он не ответил на вопрос, чего не хватило харьковским медикам и больницам для лечения Кернеса. Состояние мэра Харькова остается стабильно сложным.

Ранее знакомый Кернеса рассказал о состоянии здоровья мэра Харькова.

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