Бутусов раскрыл любопытные данные о прошлом «слуги народа» Юрченко

По информации журналиста Юрия Бутусова, «слуга народа» Александр Юрченко находится в своем доме и «уклоняется от вручения подозрения детективами НАБУ» — документ подписала генпрокурор Ирина Венидиктова, ходатайствующая о взятии нардепа под стражу.

На своей страничке в социальных сетях журналист рассказал, что одиннадцать лет назад нынешний нардеп якобы задерживался полицией: «25 ноября 2009 года в журнале регистрации преступлений Голосеевского районного управления внутренних дел было зафиксировано задержание Юрченко Александра Николаевича, 1988 года рождения, за кражу четырех бутылок пива „Старопрамен“ в магазине „Каштан“ по адресу Большая Васильковская, 92».

Бутусов отмечает, что по этому эпизоду был «выписан отказ в возбуждении уголовного дела», а на данный момент «сам отказной материал по каким-то причинам уничтожен».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский потребовал от правоохранителей «показательных» посадок коррупционеров, а в его Офисе раскритиковали поведение нардепа Юрченко, «утратившего этические основания быть народным депутатом».

Фото со странички Александар Юрченко в социальных сетях.

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