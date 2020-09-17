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Украина

Заморозки до -3 градусов: синоптик огорчила прогнозом на ближайшие дни

13:55 17 сентября 2020
Первые заморозки

В Украину идут ночные заморозки — уже ближайшей ночью в западных областях, а в ночь на субботу — и на большей части Украины температура воздуха может снизиться до минус 3 градусов. Исключением станут только южные регионы, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Синоптическая карта Европы на 17 сентября

В пятницу по всей территории страны ожидается сильный северо-западный и северный ветер, до штормовых поривов. Он снизит температуру воздуха в среднем до +12-+17 градусов, а на юге будет +15-+20 градусов.

В Киеве в пятницу также ожидается резкое похолодание — до +14 градусов. Существенных осадков не ожидается.

О погоде на выходных читайте в статье «ФАКТОВ» «Готовьте зонты и куртки: синоптики рассказали о погоде в Украине в конце недели».

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