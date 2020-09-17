Песков обозначил сроки проведения нового саммита «нормандской четверки»
В Кремле отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сообщившего, что дата очередной встречи лидеров стран нормандского формата (Украина, ФРГ, Франция и Россия) может быть назначена после переговоров советников глав государств, которые пройдут через 10 дней.
Как сообщает «ТАСС», пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что официальная Москва «не стала бы фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно».
«Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в нормандском формате. Единственная загвоздка — что считать обозримым будущим», — заявил Песов, добавив, что встреча ради встречи на высшем уровне никому не нужна. Мол, до нее должно быть зафиксировано «выполнение договоренностей, которые были достигнуты и зафиксированы на бумаге в Париже».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предыдущая встреча советников глав «номардской четверки» состоялась в Берлине и прорывов в переговорах по Донбассу не принесла.
Фото с парижского саммита зимой 2019 года с сайта президента Украины.140
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