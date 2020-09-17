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Украина

Хасидов призвали отказаться от идеи праздновать Рош ха-Шана в Украине

14:19 17 сентября 2020
Хасиды

Правительство Израиля полностью поддержало решение Украины по закрытию границы для иностранцев, в числе которых хасиды, пытающиеся из Беларуси попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана.

Как сообщает LB.ua, посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил об уважении к решению Украины закрыть границы для иностранцев и призвал хасидов вернуться в Израиль.

«Ситуация сложная, и мы надеемся, что гуманитарного кризиса не будет», — сказал Лион. По его словам, в Беларуси находятся от 400 до 800 хасидов, которые хотят въехать в Украину.

«Мы им говорим, что они должны вернуться в Беларусь, а оттуда — домой в Израиль, так как в Украину въезжать нельзя. Вместе с раввином Стамблером — Председателем Федерации еврейских общин Украины, раввином Каминецким и раввином Ротманом мы смогли доставить им пищу и воду. Наш посол в Беларуси также смог доставить им одеяла. У них есть возможность вернуться в Беларусь — уехать в Гомель, в Минск и оттуда вернуться в Израиль. Но однозначно — они не могут въехать в Украину, потому что Украина закрыта для иностранцев, для всех иностранцев», — заявил посол.

Он подчеркнул, что Украина закрыла границы для всех иностранцев, кроме тех, кто уже въехал.

При этом глава Министерства высшего образования и Министерства водных ресурсов Израиля Зеэв Элькин, который входит в министерскую комиссию по вопросам нацбезопасности страны, призвал хасидов, пытающихся попасть в Украину, вернуться домой.

«Украинцы заявили, что не позволят въезд через пограничные пункты пропуска. Я призываю наших граждан вернуться в Израиль и соблюдать правила изоляции после возвращения», — написал Элькин.

Ранее сообщалось, что ситуация с хасидами привела к возникновению на украинско-белорусской границе огромной очереди из автомобилей.

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