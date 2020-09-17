В Европарламенте предупредили Украину об угрозе потерять безвиз и помощь ЕС

В Европарламенте предупредили Украину в возможности утраты безвизового режима с ЕС в случае, если правительство Дениса Шмыгаля продолжит «продвигать» на пост главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры «сомнительных людей». Напомним, 21 августа главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого уволили с должности, назначив временно исполняющим обязанности Максима Грищука.

В своем Twitter вице-президент комитета Европарламента по ассоциации между Украиной и ЕС Виола фон Крамен предположила, что спешка в назначении председателя САП может быть вызвана тем, что из-за событий в Беларуси ЕС потерял Украину из поля пристального внимания.

«Пока международное сообщество занято Беларусью, украинское правительство спешно продвигает кандидатов на пост главы САП, которым не хватает опыта и добросовестности. Правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш в 1,5 млрд евро», — заявила она.

Отметим, что на заседании 17 сентября Верховная Рада утвердила состав комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В соответствии с проголосованным постановлением, в комиссию избрали заведующую кафедрой специально-правовых дисциплин Учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета им. Владимира Вернадского Елену Бусол, управляющего партнера адвокатского объединения «ГуДеГ» Андрея Гуджалу, начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел Алексея Дрозда, заместителя председателя Союза юристов Екатерину Коваль, профессора Украинского католического университета Вячеслава Навроцкого, профессора Национального транспортного университета Богдана Романюка и заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского педагогического университета им. Владимира Винниченко Евгения Соболя.

Напомним, в июле Украина подписала с ЕС меморандум, приняв на себя обязательства о создании деполитизированной комиссии по отбору нового Специализированного антикоррупционного прокурора Украины.

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