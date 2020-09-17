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Украина

Помощник "слуги народа" Юрченко вышел из СИЗО

15:14 17 сентября 2020
Иван Фищенко

Помощник народного депутата Александра Юрченко Иван Фищенко, подозреваемый по делу о возможной взятке своему шефу, внес залог в сумме 1,5 млн гривен и был освобожден из СИЗО. Об этом сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

По ее словам, оговоренные судом средства поступили еще 16 сентября.

Напомним, сам народный депутат «уклоняется от вручения ему подозрения в совершении преступления, которое подписала генеральный прокурор Ирина Венидиктова. В соответствии с материалами дела, которое открыло Национальное антикоррупционное бюро Украины, нардеп пытался получить взятку за внесение поправок в закон об отходах.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал привлечь коррупционеров к ответственности.

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