"Слуги народа" изгнали оскандалившегося нардепа Юрченко из своей фракции

Попавшего в коррупционный скандал народного депутата Александра Юрченко исключили из фракции «Слуга народа». Официальное заявление об этом с трибуны парламента сделал первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Он сослался на нормы Регламента ВР и решение фракции монобольшинства от 14 сентября 2020 года.

«Согласно части 3-й статьи 60-й Регламента Верховной Рады Украины и в соответствии с решением депутатской фракции политической партии „Слуга народа“ от 14 сентября 2020 года, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии „Слуга народа“ народного депутата Украины Юрченко Александра Николаевича», — объявил Стефанчук.

Отметим, что на тот момент депутату уже было вручено подозрение Офиса Генерального прокурора и Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, с призывом исключить Юрченко из фракции к депутатам обратился Офис президента Владимира Зеленского.



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