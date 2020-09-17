Учебный год начался всего три недели назад, а на дистанционное обучение из-за COVID-19 уже перешли десятки школ и сотни классов по всей стране. По данным Кабмина, уже сейчас на карантине находятся пятьсот классов (коронавирус обнаружили у 250 учеников и 300 учителей). Каждый день появляется информация об очередных случаях заражения школьников и преподавателей. И это только начало. Статистика заболеваемости коронавирусом неутешительная (по количеству заболевших COVID-19 Украина занимает 25-е место в мире). Учебные заведения вынуждены переходить на дистанционную форму обучения. Но возможно ли дистанционное обучение в нашей стране? Не домашнее, а именно дистанционное (когда ученики получают полноценные онлайн-уроки, а не задания от учителя по «Вайберу»). А для жителей многих сел даже «Вайбер» — роскошь. В 17 тысячах населенных пунктов нет качественного оптического Интернета, и уроки онлайн там в принципе невозможны. Обещанная властями еще до пандемии всеукраинская платформа дистанционного образования по сей день не создана, поэтому даже ученики большинства городских школ не могут рассчитывать на полноценное дистанционное обучение. Почему власти не сделали никаких выводов после «карантинной» весны и сейчас, в сентябре, школы оказались абсолютно не готовыми к учебному году в условиях пандемии коронавируса? «ФАКТЫ» выясняли подробности и искали ответы на эти больные вопросы.

«Наше село находится всего в 20 километрах от Львова. Но с Интернетом и техническим обеспечением здесь беда»

Наталья — учитель английского языка и педагог-организатор в средней школе в селе Каменка-Бугского района Львовской области. Ее школа пока еще работает. Но эпидемическая ситуация в регионе неблагоприятная, поэтому женщина не исключает, что скоро и они могут уйти на карантин.

— Если это произойдет, будет очень сложно, — рассказала «ФАКТАМ» Наталья. — Весной мы в этом убедились. Наше село находится всего в 20 километрах от Львова. Вроде бы совсем рядом, но с Интернетом и техническим обеспечением здесь беда. Я — классный руководитель в 9 классе, и среди учеников моего класса есть те, у кого вообще нет никаких гаджетов — ни компьютеров, ни мобильных телефонов (даже кнопочных). Представьте ситуацию, когда смартфон в семье есть только у мамы, и дети (а их в семье трое) могут воспользоваться им только вечером, когда мама возвращается с работы. Или, например, у учителя дома есть один компьютер. Но еще есть и ребенок-школьник, которому этот компьютер необходим для своих дистанционных занятий. Маме нужно проводить уроки, ребенку учиться, а гаджет один.

— Что делали ученики, у которых нет гаджетов?

— Ничего. Они не присутствовали на уроках. У меня в классе была такая девочка, и я каждые полторы-две недели сама к ней приезжала — привозила задания и фотографировала то, что она уже выполнила. Фотографии ее работ потом рассылала учителям, чтобы они могли поставить ей оценки.

И это была далеко не единственная проблема. У нас в селе есть интернет-провайдер, и до того, как началось дистанционное обучение, нас более-менее все устраивало. Но, когда все одновременно с компьютеров и телефонов стали заходить в Интернет, начались проблемы. Сигнал был очень слабым, приходилось долго ходить по дому и искать точку, где ловит Интернет. Такие программы, как Zoom, зависали. Некоторые дети вынуждены были идти домой к одноклассникам (и нарушать карантин), где сигнал был немного лучше. Из-за того, что Интернет постоянно зависал, дети нервничали, психовали. Например, я составляла для них тесты на образовательной платформе «На Урок». Эти тесты они должны были пройти за определенное время. Но система зависала, и дети могли сдать тест только со второй или третьей попытки. Уже были и слезы, и крики: «Я не буду, ставьте мне двойку!», и звонки от родителей… Это было мучение, а не учеба.

К тому же, когда весной нас перевели на дистанционное обучение, оказалось, что большая часть учителей-пенсионеров вообще не умеют пользоваться компьютерами. Они понятия не имели, что такое Zoom, как работать в программе Google Classroom. Их в авральном режиме консультировал наш учитель информатики. Хотя есть учителя, которые все равно не стали всем этим пользоваться и ограничивались тем, что давали детям темы «для самостоятельного изучения». Одной учительнице приходилось два раза в неделю приходить в школу, потому что дома нет компьютера. Составляя расписание, мы подстраивались под нее. Иногда и под родителей учеников. Например, я проводила уроки английского для третьеклассников только по вечерам. У большей части третьеклассников нет гаджетов, и они не могли сами зайти в Zoom. А я как учитель английского не могу просто дать им задания — мы должны разговаривать на английском. Поэтому приходилось ждать, когда их родители вернутся с работы и включат Zoom. Многие родители были недовольны уроками в семь часов вечера, но иначе никак не получалось.

«Не успел начаться учебный год, как уже два класса вынуждены были уйти на карантин»

— А дети? Им удавалось сконцентрироваться и контактировать с учителем через экран?

— Кому как. Я принципиально не проводила урок до тех пор, пока все, кто подключился, не включали камеры и звук, — продолжает Наталья. — Я должна была видеть и слышать ребенка. Но из 13 учеников моего класса присутствовали онлайн, как правило, не больше 8—10 человек. Кто-то не мог подключиться из-за отсутствия гаджета или плохого сигнала, а кто-то — из-за того, что родители так и не поняли, что у нас дистанционное обучение, а не каникулы. Когда выясняла, почему некоторых детей не было онлайн, их родители говорили: «Так дети были на картошке. Весна же». «А вы представьте, что они в школе. С 9:00 до 15:00, как положено», — говорю. «Но они же дома. И мне на огороде нужна помощь», — слышала в ответ.

Потом эти же родители заявляли учителям: «Вы ничего не делаете и при этом получаете зарплату. Так платите лучше мне, все равно я сижу с ребенком и учу с ним уроки». Хотя я в период карантина работала, наверное, даже больше, чем в обычное время. А получала меньше (из-за отмены надбавок за классное руководство, ведение и проверку журналов и так далее потеряла около двух тысяч гривен). Были и родители, которые заявляли: «Я не хочу, чтобы мой ребенок долго сидел перед компьютером и портил себе зрение». Такой неадекватный подход только усугублял и без того непростую ситуацию.

У первоклассников дистанционного обучения, считайте, вообще не было. С ними не было онлайн-связи. Их технику чтения учителя проверяли по телефону.

К сожалению, все это привело к тому, что за карантин дети ничего не выучили. Хотя я действительно старалась, не пропускала ни одного онлайн-урока, все время была на связи. Но из-за всех этих проблем дети так и не смогли сконцентрироваться и усвоить материал.

Хуже всего то, что с весны ничего не изменилось. Техническое обеспечение не улучшилось, все проблемы остались. Остался и коронавирус, который рано или поздно нас всех вернет на карантин. А у учителей и учеников как не было нормальных гаджетов и Интернета, так и нет. За полгода не появилось даже четких установок от Министерства образования о том, на каких именно онлайн-платформах нужно проводить уроки, какими пользоваться программами. Кому-то из учителей удобнее проводить уроки в «Вайбере», кому-то — в Zoom. Кто-то выбирает платформу «На Урок», кому-то больше нравится другая платформа. А у детей голова идет кругом: с одним учителем работаем так, с другим иначе. Это неправильно. Процесс должен быть понятным и организованным. Но даже здесь ничего не изменилось. Никто за полгода не позаботился и о том, чтобы «подтянуть» учителей по технической части. У нас один учитель информатики на три села. Он не может разорваться, каждому учителю установить нужные программы, да еще и научить ими пользоваться. В марте коронавирус застал нас врасплох. Но с тех пор прошло уже полгода! А проблем меньше не стало.

— У нас в селе вообще нет проводного Интернета, — рассказала «ФАКТАМ» мама семиклассника Мария из села Бобровицкого района Черниговской области. — Мобильная связь ужасная. Чтобы поймать мобильный Интернет, дети днем бегают с телефонами к вышке. Там хотя бы могут зайти в «Вайбер» и посмотреть домашние задания. В отличие от многих сельских мальчишек, мой Ваня любит и хочет учиться, планирует поступать в университет. Но в таких условиях о какой учебе можно говорить? Мы уже в «красной» зоне, школы закрыты. Сын самостоятельно учит то, что есть в учебниках, — параграф за параграфом. Если что-то не понимает, идет к вышке или ищет во дворе точку, где ловит мобильная связь, и звонит учительнице. Но не все можно объяснить по телефону. Например, в этом году у сына началась физика. Я в этом предмете не сильна и не могу ему помочь. А в телефонном режиме физику не выучишь…

В крупных городах с Интернетом проще. Но далеко не все даже киевские школы готовы к дистанционному обучению в условиях карантина. Учителя жалуются на целый ряд проблем: это и отсутствие четких инструкций от Министерства образования (на каких платформах учиться, какие использовать программы), и нехватка гаджетов у учителей. Школы, которые к «дистанционке» подготовились, делали это сами, без помощи чиновников.

— За последние месяцы мы сами максимально подготовились к дистанционному обучению, — рассказал «ФАКТАМ» директор столичного лицея «Лидер» Дмитрий Кравченко. — Будем работать на платформе Microsoft Teams, где у каждого ребенка есть свой кабинет, графические доски, возможность вести журналы успеваемости и многое другое. Это намного удобнее, чем использовать несколько приложений и программ. Мы прекрасно понимаем, что в любой момент лицей, как и другое учебное заведение, может перейти на дистанционное обучение.

Не успел начаться учебный год, как у нас уже два класса вынуждены были уйти на карантин. А все потому, что 1 сентября родители привели в лицей больных детей. Одному ученику 31 августа даже сделали тест на COVID-19. И его родители, не дождавшись результата, привели ребенка в школу. На следующий день подтвердился коронавирус — и сразу дети и учителя вынуждены были уйти на изоляцию. Еще весной было очевидно, что, пока не будет эффективной вакцины от COVID-19, нам придется жить в новой реальности. Детям — учиться дистанционно. Но создается впечатление, что власти об этом вообще не задумывались. Перед началом учебного года традиционно закупали парты и стулья, ремонтировали здания школ, многие из которых уже сейчас стоят пустые. Разве не очевидно, что в нынешних условиях нужно было вложить деньги в гаджеты, в проведение нормального Интернета и подготовку учителей к дистанционной работе?

Замминистра образования заявил о намерении (!) обеспечить компьютерами учителей. Но конкретных дат не озвучивает

Что говорят по поводу дистанционного образования (а точнее его отсутствия) в Министерстве образования? Ничего конкретного. Обещают, что «будут решать эти вопросы». Вот только как и когда, неизвестно.

По данным Министерства цифровой трансформации, в стране насчитывается 17 тысяч (!) населенных пунктов, где нет оптического Интернета. В них проживает примерно четыре миллиона украинцев. Интернет-провайдеры говорят, что тянуть кабель в эти села слишком дорого и это возможно лишь в том случае, если хотя бы часть расходов покроет государство.

«Хотя бы по схеме 50 на 50, — предложил в эфире программы „ТСН. Тиждень“ представитель „Укртелекома“ Михаил Шуранов. — То есть государство оплатит проведение Интернета до села. А оператор уже будет разводить Интернет по селу, устанавливать оборудование, подключать желающих. Иначе это невозможно».

В Кабмине тем временем заявляют, что проведение Интернета в села — это забота местных властей. В эфире «ТСН. Тиждень» также прозвучало интересное заявление «цифрового» вице-премьер-министра Михаила Федорова, который сказал, что «есть 1,9 миллиарда гривен целевой субвенции на подключение Интернета». Но где эти деньги, потрачены ли они (и если да, то почему до сих пор столько населенных пунктов остаются без Интернета), вице-премьер-министр не уточнил.

До конца не известна судьба и 54 миллионов гривен, которые, по данным ТСН, еще в 2018 году были выделены из бюджета на создание национальной образовательной электронной платформы. Сейчас такая платформа (обещали, что там будут видеоуроки, электронные учебники, программы для оценивания знаний и многое другое) была бы как никогда кстати. Но ее так и не создали. Закупили оборудование, которое успело проработать всего пару месяцев и было арестовано правоохранительными органами. В полиции открыли уголовное дело. Было заявлено, что оборудование, оказывается, закупили не то, да еще и по завышенным ценам. В результате не осталось ни 54 миллионов гривен, ни обещанной платформы.

Сейчас в Министерстве образования заявляют, что хотят создать новую платформу, на которую выделили еще 27 миллионов гривен (а на следующий год на нее же обещают выделить еще 38 миллионов). Что это будет за платформа и когда она заработает, в МОН пока не говорят, ссылаясь на то, что «процесс очень сложный». Замминистра образования Артур Селецкий заявил и о намерении (!) обеспечить компьютерами учителей. По словам Селецкого, сейчас МОН «работает с IT-ассоциацией, которая может давать технику для учителей и детей». Но, опять же, конкретных дат чиновник не озвучивает. А гаджеты и проводной Интернет нужны даже не через полгода и даже не через месяц, а уже вчера.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как решают карантинные проблемы школы в других странах, в частности в Шотландии, где дети учатся уже с середины августа.

17

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter