Еще один "слуга народа" из Рады заразился коронавирусом

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк сдал позитивный ПЦР-тест на коронавирус. Накануне в Киеве был госпитализирован с коронавирусом глава Николаевской области Александр Стадник.

По словам нардепа в интервью РБК-Украина, он чувствует себя хорошо и надеется на быстрое выздоровление.

«Да, подтвердился (факт инфицирования. — Авт.). Но чувствую себя хорошо. Думаю, за неделю преодолею», — сказал депутат.

Напомним, ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев также подтвердил положительный тест, в середине июня аналогичное заявление сделал нардеп фракции монобольшинства Максим Перебийнис, а перед ним болезнь победили его коллеги — Валерий Божик и Юрий Аристов.

Фото https://nahorniak.com.ua/

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