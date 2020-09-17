«Укрзалізниця» возобновляет движение поездов «Интерсити +» между Киевом и Харьковом

С субботы, 25 сентября, возобновляются ежедневные рейсы скоростного поезда «Интерсити +» № 724/723 Киев — Харьков, в которых также будет оказываться услуга питания.

Как сообщает пресс-служба «Укрзалізниці», электропоезда «Интерсити +» будут останавливаться на станциях Дарница, Миргород и Полтава-Киевская. Всего между Киевом и Харьковом будут совершать рейсы три скоростных поезда Hyundai.

При этом из-за плановых путевых работ с 15 по 23 октября вместо поезда № 724/723 Киев — Харьков будет курсировать поезд № 720/719 Киев — Харьков. Даты его отправления из столицы: 15, 16, 18, 22 и 23 октября, из Харькова: 16, 17, 19, 23 и 24 октября. Остановки поезда: Борисполь, Миргород, Полтава и другие станции. «Интерсити +» № 724/723 Киев — Харьков восстановит курсирование после завершения ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» восстановила курсирование нескольких поездов дальнего следования.

52

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter